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Минобороны прекратило разработку самого большого военного беспилотника

09.10.2018

Министерство обороны РФ прекратило разработку самого большого отечественного военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Альтаир». 

Об этом сообщает «Ведомости». На разработку «Альтаира» потратили 3 млрд руб. Конструированием с 2011 года занималось казанское ОКБ им. М. П. Симонова. Однако в апреле генеральный директор компании Александр Гомзин был арестован по обвинению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств. По версии следствия, глава компании причастен к хищению около 1 млрд руб., выделенных на создание беспилотника. 

«Интерфакс», со ссылкой на информированный источник, сообщает, что разработка «Альтаира» будет обязательно доведена до конца. Скорее всего проект передадут Уральскому заводу гражданской авиации. В настоящее время там производится русифицированная версия израильского БЛА Searcher под названием «Форпост» и собирается ряд пилотируемых летательных аппаратов.

В 2017 году стало известно, что ОКБ им. Симонова испытывает дефицит средств для продолжения работ над «Альтаиром». В связи с этим правительство Татарстана запрашивало в Минпромторге дополнительно до 2 млрд руб. При этом сообщалось, что беспилотник был поднят в воздух и начал летные испытания.

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