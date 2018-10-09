В Петербурге подожгли редакцию ФАН

В Петербурге подожгли редакцию Федерального агентства новостей, которая находится в бизнес-центре «Ильич» в Приморском районе Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные полиции, в ночь на 9 октября неизвестный разбил стекло на первом этаже здания и бросил в помещение редакции зажигательную смесь. Охрана смогла самостоятельно справиться с возгоранием.

Сотрудник редакции РИА «ФАН» подтвердил «Фонтанке», что окно сначала разбили булыжником. Затем на подоконник вылили зажигательную смесь и подожгли. В это время в редакции находились три человека. Федеральное агентство новостей входит в разветвленную медиаимперию владельца группы «Конкорд» Евгения Пригожина. Учредителем ФАНа является Евгений Зубарев, отмечает «Фонтанка».