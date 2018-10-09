Виадук обрушился на проходящий грузовой поезд в Амурской области

Два пролета виадука обрушились на железнодорожное полотно, в этот момент под мостом проезжал грузовой состав, а по виадуку — грузовик. Водитель грузовика госпитализирован. ЧП произошло в Свободном Амурской области.

Как сообщает «Интерфакс», власти Амурской области приняли решение ввести в регионе режим ЧС.

«Мы вводим режим ЧС, выделяем средства из резервного фонда. Будет рассмотрен вопрос организации альтернативного транспортного сообщения. Путепровод связывал с центром часть города, где проживают порядка 10 тыс. человек, там же находится больница», — рассказал губернатор Василия Орлова.