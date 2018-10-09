Суд вернул дело Марии Мотузной в прокуратуру

Дело Марии Мотузной суд в Барнауле вернул в прокуратуру для устранения нарушений. Об этом просил прокурор и защитники, сообщили руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.Дело Мотузной, обвиняемой в экстремизме и в оскорблении чувств верующих (части 1 статей 282 и 148 УК) рассматривается с августа 2018 года. В картинках, найденных на ее странице в соцсети, экспертиза обнаружила «признаки унижения представителей негроидной расы», а также признаки «выражения неуважения к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих», напоминает «Медиазона». Мотузная не признает вину; в суде она рассказала, что оперативники обманом вынудили ее дать признательные показания, и что у нее не было умысла возбуждать ненависть или оскорблять чьи-то чувства — она просто сохраняла мемы.
20 сентября Пленум Верховного суда предписал судам при рассмотрении дел об экстремизме оценивать значимость предполагаемого преступления, учитывая охват аудитории, влияние на нее и контекст публикации. 3 октября президент Владимир Путин предложил наказывать за первое нарушение по части 1 статьи 282 УК в административном, а не в уголовном порядке.