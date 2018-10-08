Футболистов Кокорина и Мамаева подозревают в избиении федерального чиновника

Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина подозревают в драке с федеральным чиновником в московском кафе.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. По данным агентства, полиция проводит проверку по факту избиения. Полученная чиновником травма не представляет угрозы здоровью. В пресс-службе ГУ МВД Москвы подтвердили проверку по факту драки в кафе, но не уточнили имен его участников. При этом руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова сообщила RNS, что директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта министерства промышленности и торговли Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин пострадали в результате инцидента в центре Москвы. Кто был нападавшим, Корнилова не уточнила. Глава пресс-службы добавила, что Пак и Гайсин обратились за медицинской помощью и подали заявление в полицию.

Александр Кокорин выступает за петербургский «Зенит», Павел Мамаев — за «Краснодар». Оба игрока входят в сборную России по футболу.