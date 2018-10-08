Посол Нидерландов прибыла в МИД России

Посол Нидерландов в Москве Рене Джонс-Бос прибыла в Министерство иностранных дел РФ.

Обновление: После встречи в МИД посол рассказала журналистам, что она объяснила в министерстве, что Нидерланды ответственны за международные организации на своей территории и не могут допустить на них кибератаки.

» У входа посла встретили журналисты. Однако Джонс-Бос отказалась отвечать на их вопросы, передает «Интерфакс

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что россияне, которые были высланы из Нидерландов по обвинению во взломе ОЗХО, не ездили в Гаагу тайно. Лавров добавил, что Амстердам не предоставили России фактов в связи с обвинениями в киберпреступлениях.