Адвоката исключили из коллегии за сотрудничество с правозащитниками

Джулай работал в мурманском центре по борьбе с экстремизмом (центр «Э»). В феврале, после того, как он разочаровался в правоохранительных органах, Джулай уехал в Москву, где открыл адвокатскую практику, сообщает «Медиазона». В сентябре адвокат вышел на работу в «Особое мнение», но вскоре его попросили покинуть организацию. Из опубликованного «Медиазоной» телефонного разговора, следует, что на председателя коллегии было оказано давление, а причиной исключения стало соглашение Джулая о сотрудничестве с правозащитной организацией «Зона права».
Глава «Особого мнения» Михаил Пахомов отрицает, что Дмитрия Джулая попросили уйти из-за его работы с правозащитниками.