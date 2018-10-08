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Адвоката исключили из коллегии за сотрудничество с правозащитниками

08.10.2018

Адвоката Дмитрия Джулая исключили из московской адвокатской коллегии «Особое мнение» из-за сотрудничества с правозащитными организациями.

Джулай работал в мурманском центре по борьбе с экстремизмом (центр «Э»). В феврале, после того, как он разочаровался в правоохранительных органах, Джулай уехал в Москву, где открыл адвокатскую практику, сообщает «Медиазона». В сентябре адвокат вышел на работу в «Особое мнение», но вскоре его попросили покинуть организацию. Из опубликованного «Медиазоной» телефонного разговора, следует, что на председателя коллегии было оказано давление, а причиной исключения стало соглашение Джулая о сотрудничестве с правозащитной организацией «Зона права».

Глава «Особого мнения» Михаил Пахомов отрицает, что Дмитрия Джулая попросили уйти из-за его работы с правозащитниками.

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