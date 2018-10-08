«Победа» обжаловала решение Верховного суда о ручной клади сверх нормы

Авиакомпания «Победа» подала апелляцию на решение Верховного суда РФ по иску перевозчика к Минтрансу России об отмене в федеральных авиационных правилах перечня вещей, которые обязаны принимать к перевозке в салоне сверх нормы бесплатной ручной клади.
По словам генерального директора «Победы», компания обращалась к Boeing с просьбой рассчитать объем ручной клади, который каждый пассажир мог бы разместить безопасно на полках с учетом особой конфигурации салона самолетов, которые использует «Победа».
«Победа» входит в группу «Аэрофлот». Верховный суд отказался удовлетворить административный иск авиакомпании к Минтрансу в августе.