Лавров: Ничего тайного в поездке в Гаагу высланных россиян не было

Россияне, которые были высланы из Нидерландов по обвинению во взломе ОЗХО не ездили в Гаагу тайно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда заселились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство», — приводит слова министра «Интерфакс».

По словам Лаврова, задержанным россиянам ничего не объяснили, не дали связаться с представителями посольства РФ и сразу попросили уехать.

«Все это выглядело, честно говоря, как недоразумение, тем более, что в апреле в связи с этим инцидентом никаких протестов, никаких демаршей в наш адрес ни в Москве, ни в Гааге не предпринималось», — добавил Лавров.

Министр также отметил, что Нидерланды не предоставили России фактов в связи с обвинениями россиян в киберпреступлениях. По мнению Лаврова, в данном случае речь идет о мегафонной дипломатии и обвинения России — это попытка отвлечь внимание от проблем в ЕС и НАТО перед заседанием Евросовета.

4 октября Министерство обороны Нидерландов объявило о раскрытии четырех российских офицеров ГРУ, которые причастны к кибератаке на лабораторию ОЗХО и Международную следственную группу по трагедии MH17 (JIT). Хакеры якобы пыталось украсть информацию о крушении малазийского Боинга над Донбассом.