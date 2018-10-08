Матвей Ганапольский: Вся страна – проект Путина

Я бы сказал, что вот эта неделя в отношении Путина была очень странной. Я бы вот просил вас объяснить мне как это понимать. Вот есть такое выражение — «Пацан фрикует». Вот он превратился во фрика. Я думаю, что с кем-то он обсуждал, что он будет говорить в этой исторической…

Хорошо, не веришь в это. Ладно! Ну, вот он сам сказал. Дело в том, что когда надо – он находит слова. Он сказал это абсолютно осознанно, и мы это понимаем. Каждое слово у него взвешено, он такой перфекционист во время произнесения речей. Хорошо. Вот я спрашиваю, ради чего это было сказано? Есть такая история…ну, считается так, что он уже понимает, что ничего назад не повернуть…и как бы Крым он не собирается отдавать, поэтому будем гибнуть от санкций, поэтому будем огрызаться. Вот такие мы. Это какой-то странный мачизм, когда такая пощечина общественному вкусу, пощечина политическому вкусу.

И понимаете, ребята, все это могло бы быть, если бы не 2 обстоятельства. Если бы он был не отделен от страны как отделен Трамп и благодаря нескольким правильным, наверное, точным действиям Трампа и его Администрации экономика России росла бы, и все бы было хорошо и с каждым днем лучше, и вообще думалось даже на промежуточных выборах, а не выиграют ли республиканцы, хотя надежд мало. Но дело в том, что страна в говне (Российская Федерация) и опускается в нее все глубже и глубже. Вы знаете, 5 волн санкций сейчас…вот с теми санкциями, которые будут, они будут 5-е. 5 волн санкций действует и будут действовать на Российскую Федерацию.

И большинство из них, американские во всяком случае, сделаны как законы (как закон Джексона-Вэника) и отменить их невозможно, даже если завтра Путин отдаст Кремль, отдаст Донбасс. Понимаете, все бы было хорошо, если б не вот эти 2 обстоятельства. Первое: страна опускается все глубже и глубже. И второе: граждане у него в заложниках. Опять же, помните, Пархоменко принадлежит вот эта фраза, когда были выборы президентские, что «все мы – проекты Путина». Вот вся страна – проект Путина. Понимаете, вся страна – проект Путина. И все фрикуют вслед за ним: то Костин говорит, что надо отказаться от доллара… Глава банка говорит, что надо отказаться от доллара, пугает всех; потом говорит, что это только проекты. Каждый понемножку фрикует. То российское телевидение… Ну, российское телевидение вообще трогать не будем. И вот, понимаете, я не понимаю, это все зачем. Это какая цель? И послушайте, например, программу Альбац, которая была на этой неделе. Латынина…хотя смысл программы Латыниной в том, что она все как бы объясняет, и она не задает вопросов – она констатирует. Но в каждой ее констатации тоже есть вопрос – «Бог мой, что происходит?».

И вот эта иррациональность поведения Путина и рациональность жизни страны сейчас, когда мы не знаем, что будет завтра, просто не знаем, — это, конечно, самый главный вопрос этой недели.

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