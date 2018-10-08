Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела

Об этом сообщается на сайте организации. На церемонии вручения председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приз является признанием работы, которую проводят Титиев и «Мемориал», а также посланием всем тем, кто работает в регионе для утверждения верховенства закона и прав человека.
Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, правозащитник приобрел каннабис 9 января при неустановленных обстоятельствах. Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.