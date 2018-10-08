Титиеву присудили премию ПАСЕ имени Вацлава Гавела

Премию Парламентской ассамблеи Совета Европы имени Вацлава Гавела присудили находящемуся под стражей главе чеченского филиала правозащитного центра «Мемориал» Оюбу Титиеву.Об этом сообщается на сайте организации. На церемонии вручения председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье заявила, что приз является признанием работы, которую проводят Титиев и «Мемориал», а также посланием всем тем, кто работает в регионе для утверждения верховенства закона и прав человека.

Оюбу Титиеву предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере. По версии следствия, правозащитник приобрел каннабис 9 января при неустановленных обстоятельствах. Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.