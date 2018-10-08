Леонид Гозман о митинге в Магасе

В Ингушетии, в Магасе стоят люди, которые не хотят отдавать свою землю «братской» Чечне. Они прогнали с площади поставленного на Ингушетию Кремлем генерала Евкурова, они стоят вместе со своей полицией, они не пропустили в республику ОМОН из других регионов – свои стрелять в народ не будут, а чужие – за милую душу. А Кадыров сказал, что готов воевать и они его услышали.Но они не услышали президента России, потому что он ничего не сказал. Они не услышали нашего телевидения, потому что там Порошенко и прочее, а их нет вообще. Они не услышали нас, потому что мы молчим, их для нас не существует.И вот это, то, что их для нас и для российского государства не существует, что они должны разбираться сами, аргумент в пользу стрельбы. И кто-то кого-то убьет из-за нашего молчания – раз мы молчим, надеяться на нас не стоит.Может, обойдется, а может и нет. Может, это начало конца, гибель империи.Я сегодня на Первом канале в программе «Время покажет» дважды смог сказать об этой готовой вспыхнуть войне. Если хоть один человек в Магасе меня услышал, я там был не зря.