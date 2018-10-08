В ЦБ сообщили о массовом банкротстве заемщиков банка «Югра»

В отношении компаний, которые взяли в банке «Югра» кредиты почти на 270 млрд руб., в массовом порядке запускается процесс ликвидации и банкротства. Они принимают активные меры, чтобы минимизировать «вероятность возврата средств банку как кредитору». Об этом говорится в письме первого зампреда Банка России Сергея Швецова главе комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову.

Уже начаты процедуры ликвидации/банкротства в отношении 29 заемщиков, задолжавших банку 144,94 млрд руб.; в отношении еще 85 компаний с суммарным долгом в 125,5 млрд руб. контрагенты опубликовали сообщения о намерении предъявить иск о банкротстве. РБК пишет, что временная администрация «Югры» с момента отзыва у банка лицензии подала в суд 115 исков более чем к сотне компаний. Заявления от различных юрлиц о намерении подать иск о банкротстве опубликованы в отношении 94 из этих компаний. При этом 80 заявлений были опубликованы 3 и 4 мая.«Вероятность того, что эта группа требований управляется единым бенефициаром, а банкротство служит единой цели, — велика», — говорит партнер FMG Group Николай Коленчук.Ранее в ЦБ сообщали, что банк «Югра» фактически не кредитовал людей и компании, которые были бы не связаны с собственниками банка. В ходе обследования банка еще в июле 2017 года выяснилось, что 90% кредитного портфеля «Югры» приходится на связанный с проектами собственников банка бизнес. Банк «Югра» выдавал кредиты компаниям, объемы реального бизнеса которых не соответствовали размеру кредита, средства направлялись на реализацию бизнес-проектов бывшего собственника банка Алексея Хотина.ЦБ ввел временную администрацию в банк «Югра», основным бенефициаром которого являлся бизнесмен Алексей Хотин, в июле 2017 года. На момент отзыва лицензии банк занимал 29-е место по размеру активов и 15-е место по объему вкладов. Крах этого банка стал крупнейшим страховым случаем в новейшей истории России с выплатой вкладчикам свыше 170 млрд руб.