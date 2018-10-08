Полиция задержала родственников заключенных омской колонии №6

Родители осуждённых требовали, чтобы полицейские объяснили им, почему осуждённые вывешивают простыни с надписями: «Помогите». По данным Независимого Городского Сайта Омска, правоохранительные органы задержали пятерых женщин, которые стали кричать о том, что их «дети дышат кровью». После этого женщин увели в автозак.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о массовой драке в колонии №6 Омской области. По версии ФСИН, инцидент произошел из-за того, что «отрицательно настроенные» осужденные требовали привилегии. Однако в Совете по правам человека при президенте считают, что с одной стороны выступали осужденные, которые подвергались притеснениям, а с другой — осужденные, которые являлись активистами. В СПЧ обещали провести проверку.