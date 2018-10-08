Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния климата на экономический рост

Исследователи разработали методы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения, сообщается в пресс-релизе королевской Академии наук Швеции. Нордхаус преподает экономику в Йельском университете. Он был первым, кто разработал количественную модель описания взаимовлияние экономики и климата и их взаимного развития. Ромер работает преподователем экономики в школе бизнеса Нью-Йоркского университета. Он разработал базовую модель теории, которая объясняет отличие идей от материальных благ и формулирует условия процветания на рынке инноваций.