Close

Нобелевскую премию по экономике вручили за изучение влияния климата на экономический рост

08.10.2018

Нобелевскую премию по экономике вручили американцам Полу Ромеру и Уильяму Нордхаусу за интеграцию в долгосрочный макроэкономический анализ проблем изменения климата и технологических инноваций.

Исследователи разработали методы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения, сообщается в пресс-релизе королевской Академии наук Швеции. Нордхаус преподает экономику в Йельском университете. Он был первым, кто разработал количественную модель описания взаимовлияние экономики и климата и их взаимного развития. Ромер работает преподователем экономики в школе бизнеса  Нью-Йоркского университета. Он разработал базовую модель теории, которая объясняет отличие идей от материальных благ и формулирует условия процветания на рынке инноваций.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.