Экс-глава СК по Москве Дрыманов мог привлекать к уголовной ответственности заведомо невиновных

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, у следователей уже есть потерпевшие и свидетели. Теперь необходимо установить факт фальсификации.
В настоящее время Дрыманов находится под стражей. Его, вместе с бывшим заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко, обвиняют в получении взятки за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Ранее суд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима, Никандрова — к 5,5 года колонии.