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Экс-глава СК по Москве Дрыманов мог привлекать к уголовной ответственности заведомо невиновных

08.10.2018

Бывшего руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова проверяют на причастность к привлечению заведомо невиновных к уголовной ответственности.

В настоящее время проводятся оперативные и следственные действия, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, у следователей уже есть потерпевшие и свидетели. Теперь необходимо установить факт фальсификации.

В настоящее время Дрыманов находится под стражей. Его, вместе с бывшим заместителем Денисом Никандровым и экс-главой следственного управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексеем Крамаренко, обвиняют в получении взятки за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Ранее суд приговорил Максименко к 13 годам колонии строгого режима, Никандрова — к 5,5 года колонии.

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