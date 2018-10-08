В РЖД отказались строить мост на Сахалин за свой счет

РЖД готовы выделить 3,5 млрд рублей для подготовки технико-экономического обоснования строительства моста на Сахалин, а 536,8 млрд рублей потребуется от инвесторов.Об этом пишут «Ведомости», ознакомившиеся с инвестпрограммой монополии на 2018– 2025 годы. Ранее транспортный переход Селихин — Ныш (мост или тоннель) вошел в список проектов, предложенных Минфином бизнесу, но пока не заинтересовал инвесторов, отмечает газета. В долгосрочной программе развития РЖД сказано, что решение о проекте будет принято после дополнительной проработки.