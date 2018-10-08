В Болгарии убили телеведущую Викторию Маринову

Тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой было обнаружено в парке города Русе. На теле полиция зафиксировала следы удушения и травмы головы, сообщает телекомпания Nova TV. Следователи проверяют все версии убийства, в том числе и профессиональную деятельность Мариновой.
«Новая газета» отмечает, что в одном из последних выпусков программы «Детектор», которую вела Маринова, она брала интервью у журналистов Димитара Стоянова и Аттилы Биро по поводу их расследования о расходовании инвестиционных денег, выделенных ЕС Болгарии.