В Болгарии убили телеведущую Викторию Маринову

Тело 30-летней журналистки Виктории Мариновой было обнаружено в парке города Русе. На теле полиция зафиксировала следы удушения и травмы головы, сообщает телекомпания Nova TV. Следователи проверяют все версии убийства, в том числе и профессиональную деятельность Мариновой.

«Новая газета» отмечает, что в одном из последних выпусков программы «Детектор», которую вела Маринова, она брала интервью у журналистов Димитара Стоянова и Аттилы Биро по поводу их расследования о расходовании инвестиционных денег, выделенных ЕС Болгарии.

Журналисты уверяли, что схему незаконного распределения денег якобы организовала консультационная компания GP Group, находившая подрядчиков для реализации выделенных денег. Согласно заявлению журналистов, эта фирма экономила на материалах, составляла подложные схемы, давала взятки местным чиновникам, а неизрасходованные деньги выводила в оффшоры. Среди людей, участвовавших в этой схеме, Стоянов и Биро называли российского бизнесмена и бывшего члена Совета Федерации.