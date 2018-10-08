Региональные операторы выступили против отмены роуминга

Протестующие региональные компании обслуживают около 3,5 млн абонентов, сообщает источник «КоммерсантЪ». 1 октября вопрос обсуждался на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства России Владислава Федулова. На встрече присутствовали представители «большой четверки» операторов, а также региональные операторы «Таттелеком» и «Мотив». Представители последних заявили «Ъ», что в законопроекте об отмене роуминга не указано то, на каких условиях региональные операторы должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов.
Помимо этого на совещании с Федуловым высказывались опасения, что от отмены платы за входящие в роуминге могут пострадать виртуальные операторы. Однако в «Ростелекоме» настаивают, что последствия для MVNO-операторов и традиционных участников рынка серьезно отличаться не будут.
Документ об отмене роуминга внутри России в июле был принят Госдумой в первом чтении. В 2017 году Федеральная антимонопольная служба предписала «большой четверке» операторов изменить высокие тарифы при поездках по стране, чтобы фактически отменить роуминг внутри сети.