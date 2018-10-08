В Индии ответили на угрозу санкций США из-за закупок российского оружия

Несмотря на нависшую угрозу санкций США, Индия будет вести независимую политику и закупать при необходимости российское оружие. По словам начальника генерального штаба индийской армии Бипина Равата, Дели заинтересован в получении вертолетов Камова и других систем вооружений от Москвы.

Как пишет газета The New Indian Express, генерал Рават вернулся после шестидневного визита в Россию, где он провел переговоры с российскими военными. Он рассказал, что Россия заинтересована в сотрудничестве с Индией, «потому что они понимают, что мы сильная армия, способная постоять за то, что подходит нам».

Россия и Индия 5 октября подписали контракт на поставку пяти комплексов С-400. Между тем, «Рособоронэкспорт» находится под санкциями США, а за сотрудничество с компанией санкции могут грозить ее контрагентам.