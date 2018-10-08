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После беспорядков в омской колонии возбудили уголовное дело

08.10.2018

В колонии №6 Омской области произошла массовая драка, СК возбудил уголовное дело, в СПЧ сообщили о намерении провести свою проверку случившегося.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по факту причинения 6 октября группой осужденных лиц телесных повреждений другим осужденным, отбывающим наказание в исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Омской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — сообщили в СК

По версии ФСИН инцидент произошел из-за того, что «отрицательно настроенные» осужденные  требовали дать им сотовые телефоны, обеспечить свободное перемещение по территории колонии, открыть штрафные изоляторы и выпустить всех нарушителей режима содержания. Поэтому было решено ввести на территорию учреждения сводный отряд. Зачинщики беспорядков изолированы, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области. 

Представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проведут свою проверку, сообщил ТАСС член СПЧ Андрей Бабушкин.

«Там не было попытки бунта: одна группа заключенных подралась с другой. Мы полагаем, что с одной стороны выступали осужденные, которые подвергались притеснениям, с другой — осужденные, которые являлись активистами, это наша версия... СПЧ планирует проводить проверку, обязательно», — сказал Бабушкин. 

Изначально о ЧП во ФСИН сообщили следующее: «группа отрицательно настроенных осужденных попыталась склонить к  неповиновениям положительно настроенных осужденных».

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