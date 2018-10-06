СК опровергает версию о застреленном пилоте вертолета с замгенпрокурора РФ

Следственный комитет России опроверг появившуюся информацию о том, что пилот разбившегося в Костромской области вертолета, на борту которого находился и замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен до крушения воздушного судна.

«Эта информация не соответствует действительности, — заявила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. — Ни у кого из погибших в авиакатастрофе огнестрельных ранений не обнаружено».

Ранее источник радиостанции «Говорит Москва» в силовых ведомствах сообщил , что пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии.

Вечером 3 октября вертолет AS 350 B3 потерпел крушение в лесу на северо-западе Костромской области. На борту находились четыре человека — пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.

Предварительной причиной трагедии называли сложные метеоусловия. Заместитель Юрия Чайки находился в отпуске и отправился на вертолете на охоту.