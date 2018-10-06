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Источник: пилот разбившегося с замгенпрокурора вертолета был застрелен

06.10.2018

Пилот разбившегося вертолета AS-350, в котором погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, был застрелен.

Источник радиостанции «Говорит Москва» в силовых ведомствах сообщил, что пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии.

Вечером 3 октября вертолет AS 350 B3 потерпел крушение в лесу на северо-западе Костромской области. На борту находились четыре человека — пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.

Предварительной причиной трагедии называли сложные метеоусловия. Заместитель Юрия Чайки находился в отпуске и отправился на вертолете на охоту.

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