Источник: пилот разбившегося с замгенпрокурора вертолета был застрелен

Пилот разбившегося вертолета AS-350, в котором погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, был застрелен.
Источник радиостанции «Говорит Москва» в силовых ведомствах сообщил, что пилот Станислав Михнов, вероятно, был застрелен двумя выстрелами из карабина в спину до аварии.
Вечером 3 октября вертолет AS 350 B3 потерпел крушение
в лесу на северо-западе Костромской области. На борту находились четыре человека — пилот и трое пассажиров. Их тела сильно обгорели.
Предварительной
причиной трагедии называли сложные метеоусловия. Заместитель Юрия Чайки
находился в отпуске и отправился на вертолете на охоту.