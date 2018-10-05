ФОМ сообщил о резком падении рейтинга «Единой России»

По данным опроса Фонда общественного мнения, если бы выборы в Госдуму прошли в следующее воскресенье, лишь 31% респондентов поддержал бы «Единую Россию». Как пишет РБК, рейтинг партии власти начал падение после выборов президента, прошедших в марте 2018 года. Тогда за «Единую Россию» готовы были голосовать 51% опрошенных ФОМ. Снижение рейтинга усилилось в июне 2018 года (до 40%), когда власти объявили о планах повысить пенсионный возраст. Падение продолжается до сих пор.
На этом фоне растет поддержка других парламентских партий. Рейтинг КПРФ и ЛДПР с марта по сентябрь вырос с 9 до 14% и с 8 до 14% соответственно.
Количество тех, кто не доверяет премьер-министру и председателю «Единой России» Дмитрию Медведеву после объявления о пенсионной реформе, держится на уровне выше 50%. Рейтинг президента Владимира Путина с марта по сентябрь снизился с 66 до 45%, то есть опустился до уровня 2013 года.