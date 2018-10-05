Украинский омбудсмен сообщила об окончании голодовки Сенцова

Уполномоченный по правам человека Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook сообщила, что Олег Сенцов прекратил голодовку. «Это значит, что он в критическом состоянии, практически на пределе», — отметила она.

«Процесс выхода из голодовки является более сложным, чем голодовка. И я глубоко убеждена в том, что Россия не обеспечивает подходящего медицинского сопровождения. Потому что раньше я требовала дать ему квалифицированных специалистов, но Кремль этого не делал», — пишет Денисова.

Она вновь потребовала допустить ее к Сенцову, чтобы убедиться, что его жизни ничто не угрожает.

О том, что украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет заключения, прекратил голодовку, которую держал с 14 мая, сообщил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

«Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки», — сказал Максименко. По его словам, Сенцов официально письменно согласился принимать пищу, сейчас он находится в больнице на территории колонии.