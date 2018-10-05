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В Магасе начали сбор подписей за отставку правительства

05.10.2018

В столице Ингушетии по некоторым данным начали собирать подписи за отставку правительства республики.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в религиозных кругах региона. В Магасе уже вторые сутки проходит митинг противников договора об утверждении административной границы с Чечней.

Сотрудников одного из ведомств Ингушетии предупредили о последствиях участия в акциях протеста.

«Сегодня несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения», — сказал собеседник источник агентства.

«На митинге в Ингушетии ко второму дню людей стало только больше. В пятничном намазе участвовали не меньше шести-семи тысяч — в том числе, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС», — пишет в Twitter корреспондент Русской службы «Би-би-си» Лиза Фохт.

По ее словам на площади, которую заняли протестующие, организованы кухни, где кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай.

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26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Парламент республики 4 октября ратифицировал договор, но часть депутатов заявила о фальсификации подсчета голосов. Митинг в Магасе начался утром 5 октября и продолжается до сих пор.

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