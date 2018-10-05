В Магасе начали сбор подписей за отставку правительства

В столице Ингушетии по некоторым данным начали собирать подписи за отставку правительства республики.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в религиозных кругах региона. В Магасе уже вторые сутки проходит митинг противников договора об утверждении административной границы с Чечней.
«Сегодня несколько ребят пришли на работу в 9 утра без опоздания, приняв участие в митинге в Магасе. Глава ведомства провел с ними разъяснительную беседу о недопустимости участия в подобных акциях, несмотря на то, что госслужащие присутствовали на площади после рабочего дня. Руководитель пригрозил подчиненным наказанием за такое поведение вплоть до увольнения», — сказал собеседник источник агентства.
«На митинге в Ингушетии ко второму дню людей стало только больше. В пятничном намазе участвовали не меньше шести-семи тысяч — в том числе, сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС», — пишет в Twitter корреспондент Русской службы «Би-би-си» Лиза Фохт.
По ее словам на площади, которую заняли протестующие, организованы кухни, где кормят лепешками, горячим хлебом, курицей, наливают чай.