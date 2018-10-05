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Театр.doc вышел на пикет в поддержку Олега Сенцова

05.10.2018

Актеры и режиссеры Театр.doc вышли на серию одиночных пикетов к зданию Администрации президента. Акция продлится до 18 часов.

Как пишет «Новая газета», пикетчики знают о заявлении ФСИН про возможное прекращение голодовки Олега Сенцова, но пока нет подтверждения от адвокатов и родственников, они продолжат стоять у приемной Администрации президента.

О прекращении Сенцовым головки ранее заявил заместитель директора ФСИН. Сенцов, осужденный в 2015 году на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, объявил голодовку 14 мая, требуя освободить удерживаемых в России украинских политзаключенных. 

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