Театр.doc вышел на пикет в поддержку Олега Сенцова

Актеры и режиссеры Театр.doc вышли на серию одиночных пикетов к зданию Администрации президента. Акция продлится до 18 часов.
Как пишет «Новая газета», пикетчики знают о заявлении ФСИН про возможное прекращение голодовки Олега Сенцова, но пока нет подтверждения от адвокатов и родственников, они продолжат стоять у приемной Администрации президента.О прекращении Сенцовым головки ранее заявил заместитель директора ФСИН. Сенцов, осужденный в 2015 году на 20 лет по обвинению в подготовке терактов, объявил голодовку 14 мая, требуя освободить удерживаемых в России украинских политзаключенных.