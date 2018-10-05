«Росатом» подписал договор о сооружении АЭС в Индии

В ходе XIX Российско-индийского саммита в Нью-Дели подписан документ между Россией и Индией о сотрудничестве в новых проектах в сфере атомной энергетики.

Документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и председатель Комиссии по атомной энергии Индии Камлеш Вьяс. В «Росатоме» сообщили, что стороны намерены, в частности, «развивать проект сооружения в Индии шести энергоблоков АЭС российского дизайна на новой площадке, расширять сотрудничество в третьих странах и взаимодействие по новым перспективным направлениям в ядерной энергетике помимо сооружения АЭС».

«Мы удовлетворены нашим стратегическим сотрудничеством с Индией, где в настоящее время ведется сооружение блоков АЭС «Куданкулам» по российскому дизайну. Рассчитываем на получение в ближайшее время заказа на такое же серийное сооружение наших блоков на новой площадке на территории Индии», — отметил Лихачев.