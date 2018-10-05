14 депутатов Ингушетии заявили о фальсификации голосования о границе

14 депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление на имя председателя парламента республики с требованием аннулировать результаты голосования по закону о границе с Чечней.

Как говорится в документе, опубликованном в telegram-канале «Ингушетия_2018», из 24 присутствующих на заседании парламентариев против принятия закона голосовали 13 человек, а четверо испортили бюллетени. Официально накануне было заявлено, что «за» проголосовали — 17 членов собрания, «против» — три, «испорчено бюллетеней» — четыре.