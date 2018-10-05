Close

14 депутатов Ингушетии заявили о фальсификации голосования о границе

05.10.2018

14 депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление на имя председателя парламента республики с требованием аннулировать результаты голосования по закону о границе с Чечней. 

Как говорится в документе, опубликованном в telegram-канале «Ингушетия_2018», из 24 присутствующих на заседании парламентариев против принятия закона голосовали 13 человек, а четверо испортили бюллетени. Официально накануне было заявлено, что «за» проголосовали — 17 членов собрания, «против» — три, «испорчено бюллетеней» — четыре.

Со вчерашнего дня в Магасе продолжается митинг противников ратификации договора об административной границе между Ингушетией и Чечней, который ранее подписали главы республик.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.