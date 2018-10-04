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Минобороны обвинило США в гибели 73 человек в результате испытаний токсичного препарата в Грузии

04.10.2018

Американские специалисты в лаборатории имени Лугара могли испытывать на людях высокотоксичный химический препарат, что привело к гибели 73 грузинских граждан. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Практически одномоментная гибель большого числа добровольцев дает основания полагать, что в Центре Лугара под видом лечения была проведена оценка высокотоксичного химического препарата, либо биологического агента, обладающего высокой летальностью», — цитирует Кириллова «Интерфакс».

Испытания препарата «Совалди» американской фирмы «Гилеад Сайенсиз» проводились на гражданах Грузии. По словам Кириллова, отчеты о результатах испытаний, проведенных в лаборатории предоставил бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

В Минздраве Грузии эту информацию опровергли.

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