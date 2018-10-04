В такси подтвердили подлинность квитанции, изъятой у подозреваемого в атаке на ОЗХО

В компании Be Taxi подтвердили подлинность квитанции, которую спецслужбы Голландии изъяли у задержанного в апреле российского разведчика, заказавшего такси от штаб-квартиры Главного управления Генштаба до аэропорта Шереметьево.



«Да это наша квитанция. Водитель Цветков сейчас на смене», — сообщил РБК сотрудник компании.

Ранее власти Нидерландов сообщили, что четверо россиян в апреле пытались взломать внутреннюю сеть Организации по запрещению химического оружия. Также их подозревают в попытке получить данные международного расследования крушения самолета в Донбассе в 2014 году.