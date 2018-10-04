«ЕСПЧ коммуницировал дело Олега Сенцова. Суд увязал его жалобу с делом Украина против России об аннексии Крыма», — сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.ЕСПЧ предоставил российским властям срок до 16 января 2019 года, чтобы представить письменное заключение по делу и ответить на вопросы. При этом суд не станет выносить решения по делу Сенцова, пока не будет принято решение по делу «Украина против России» отметила в беседе с «Медиазоной» адвокат «Агоры» Наташа Добрева.
Сенцов, отбывающий 20-летний срок в российской колонии по обвинению в подготовке терактов, с 14 мая держит головку, требуя освобождения удерживаемых в России украинских политзаключенных.