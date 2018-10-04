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Голландия обвинила Россию в кибератаке на Организацию по запрещению химического оружия

04.10.2018

Власти Голландии выслали из страны четырех россиян в связи с кибератакой на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В атаке обвиняется российская военная разведка. Россиян выслали в апреле 2018 года, сообщает Би-би-си.

В сообщении отмечается, что ОЗХО занимается исследованиями, связанными с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и предполагаемыми химическими атаками в Сирии.

У четырех подозреваемых были дипломатические паспорта. В группу входил IT-специалист, а также агенты поддержки. Ноутбук, изъятый у подозреваемых, использовался в Бразилии, Швейцарии и Малайзии.

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