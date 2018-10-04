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Силуанов рассказал о деталях плана по дедолларизации

04.10.2018

План дедолларизации российской экономики содержит налоговые преференции для компаний, использующих рублевые расчеты, в частности — ускоренный возврат НДС.

Об этом рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, отметив, что документ уже внесен в правительство.

«В случае использования в расчетах рубля, мы договорились - для экспортеров ускоренный возврат по НДС. Мы договорились о том, что в наших планах постепенная отмена обязательства по возврату экспортной выручки в случае, если расчеты осуществляются в рублях. У нас такие планы к 2024 году подготовлены. Будем делать преференциальный режим, стимулировать наших участников внешнеэкономической деятельности к использованию нашей национальной валюты», — цитирует ТАСС Силуанова. 

Ранее в кабмине сообщили, что правительство не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в России, а также вводить какие-либо другие ограничения.

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