В Красноярске прекратили уголовное дело о возбуждении ненависти картинками во «Вконтакте»

В Красноярске следователь прекратил уголовное дело в отношении Андрея Безбородова, которого обвинили в возбуждении ненависти из-за публикации мемов в соцсети «ВКонтакте». Обосновали решение постановлением Пленума Верховного суда, а не вчерашним предложением Владимира Путина о частичной декриминализации ч.1 ст. 282.

Как рассказал «Медиазоне» адвокат международной правозащитной группы «Агора» Владимир Васин, в постановлении упоминаются разъяснения сентябрьского пленума Верховного суда об оценке степени общественной опасности деяния. ВС предписывал оценивать значимость предполагаемого преступления, исходя из размера и состава аудитории, количества просмотров и влияния размещенной информации на поведение аудитории».

На странице, которую использовал Безбородов, было 166 друзей, ни один из которых не поставил «лайк» под изображениями, сташими причиной уголовного преследования.

Дело в отношении Андрея возбудили 16 февраля из-за восьми картинок, которые тот опубликовал во «ВКонтакте» с декабря 2015 года по апрель 2017 года. Изображения он добавлял в папку «Сохраненное». Часть из них была посвящена тому, что «русские девушки встречаются с нерусскими», еще там были фотографии Путина, патриарха Алексия II и главного раввина России Берла Лазара.