Парламент Ингушетии утвердил соглашение о границе с Чечней

В пресс-службе главы Ингушетии сообщили, что депутаты Народного собрания ратифицировали соглашение об установлении административной границы между Чеченской Республикой и Ингушетией.

За принятие документа проголосовали 17 депутатов, трое выступили против, а пять воздержались, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Юнус-Бека Евкурова.Между тем, «МБХ медиа» в своем telegram-канале сообщают, что депутаты парламента Ингушетии сказали митингующим, что ратификация соглашения не состоялась, несмотря на официальное объявление. Митингующие не собираются расходиться.

Во время рассмотрения документа тысячи противников договора собрались у здания парламента . Против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без учета мнения жителей выступает Конституционный суд Ингушетии.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.





