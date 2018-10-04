В столице Ингушетии на улицы вышли противники пересмотра границы с Чечней

Противники обмена приграничными землями между Ингушетией и Чечней собираются на площади в центре Магаса в ожидании рассмотрения Народным собранием соглашения о закреплении новой границы.

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на председателя местного отделения «Яблока» Руслана Муцольгова. По его словам, въезд в Магас со стороны Назрани перекрыт. Люди большими группами пешком направляются в столицу республики. С места событий сообщают о пяти тысячах собравшихся.

Между тем, Конституционный суд Ингушетии выступил против утверждения соглашения об установлении границы с Чечней парламентом без учета мнения жителей. По мнению председателя суда Аюпа Гагиева, вопрос должен решаться на референдуме, передает «Интерфакс»

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ предусматривает равноценный обмен территориями. Недовольные жители Ингушетии вышли на митинг. После акции задержали и оштрафовали более десятка человек.