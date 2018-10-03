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Мясокомбинат подал в суд на Навального после расследования ФБК

03.10.2018

Крымский мясокомбинат «Дружба народов», о котором говорилось в расследовании Фонда борьбы с коррупцией о поставках продовольствия Росгвардии, подало в суд на Алексея Навального.

Исковое заявление предприятия было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 1 октября и к настоящему времени к производству не принято, сообщает «Интерфакс».

В расследовании ФБК утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат завышает закупочные цены. Предприятием при этом владеет бывший подчиненный главы Росгвардии Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

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