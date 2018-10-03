Путин высказался о Скрипале

Президент РФ Владимир Путин назвал экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которого пытались убить в марте, предателем родины и подонком. По мнению Путина, «этот очередной шпионский скандал искусственно раздувается».

«Я вижу, что некоторые ваши коллеги проталкивают теорию, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион. Предатель родины. Есть такое понятие — предатель родины. Вот он — один из них», — цитирует «Интерфакс» выступление президента на пленарном заседании «Российской энергетической недели».

«Представьте себе: вдруг у вас возникает человек, который предает свою страну. Как вы к нему отнесетесь? Любой здесь сидящий представитель любой страны? Он просто подонок - вот и все», — подчеркнул Путин.

По его словам, «возня» между спецслужбами была всегда. «Как известно, шпионаж, так же, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии», — сказал президент.