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Мосгорсуд оставил Навального под арестом

03.10.2018

Московский городской суд оставил решение первой инстанции об аресте политика Алексея Навального за акцию против повышения пенсионного возраста, которая состоялась 9 сентября.

«Решение без изменений», — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, Навальный на суде говорил, что его выпустили из спецприемника в 5.50 утра и сразу задержали. При этом судья первой инстанции почему-то посчитала, что следующие 8 часов, которые оппозиционер провел в ОВД и суде, он был свободен, и не учла эти часы в нынешнем аресте.

Как сообщает «Дождь», в итоге суд постановил исчислять срок ареста с 6:20 минут 24 сентября, в остальном жалобу защиты Навального не удовлетворили.

Навального арестовали на 20 суток после выхода из спецприемника 24 сентября. До этого он провел под арестом 30 суток по делу об акции «Забастовка избирателей».

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