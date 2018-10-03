Мосгорсуд оставил Навального под арестом

Московский городской суд оставил решение первой инстанции об аресте политика Алексея Навального за акцию против повышения пенсионного возраста, которая состоялась 9 сентября.

«Решение без изменений», — написала в Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. По ее словам, Навальный на суде говорил, что его выпустили из спецприемника в 5.50 утра и сразу задержали. При этом судья первой инстанции почему-то посчитала, что следующие 8 часов, которые оппозиционер провел в ОВД и суде, он был свободен, и не учла эти часы в нынешнем аресте.