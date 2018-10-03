Возбуждено дело о мошенничестве в «Натали Турс»

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении должностных лиц туроператора «Натали Турс».

Прокуратура установила, что ООО «Натали Турс» и ООО «Панорама Тур» получили на расчетные счета более 1 млн руб. в качестве оплаты за туристические продукты и услуги, при этом обязательства перед клиентами выполнены не были. Так, по данным Генпрокуратуры, полученные от свыше 5,2 тыс. граждан деньги, несмотря на отсутствие предоставленных услуг, были выведены со счетов вышеупомянутых компаний на счета третьих лиц, передает РАПСИ.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением столичного МВД по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном мошенничестве).

Компания «Натали Турс» в начале июля сообщила об аннулировании всех туров и приостановке продаж из-за финансовых проблем.