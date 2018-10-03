В СПЧ надеются на более серьезное смягчение 282 статьи УК

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский разочарован предложением Владимира Путина о смягчении статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды.
«Законопроект, прямо скажем, разочаровывает: стоило ли устраивать широкую дискуссию, чтобы вернуться к слегка измененной версии того законопроекта, с которого дискуссия началась», — сказал Верховский, признав, что реформа в целом — к лучшему: будет меньше явно лишних уголовных дел.
По его словам, предлагавшиеся СПЧ изменения еще не поздно внести в президентский проект перед вторым чтением.
Глава СПЧ Михаил Федотов также надеется на возможность внесения уточнений.«Надеемся, что в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению можно будет внести в текст некоторые важные уточнения. Важно, чтобы процесс гуманизации законодательства на этом не останавливался, и за этой инициативой последовали другие меры: сужение определения понятия «экстремистская деятельность», декриминализация статьи о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, изменение подследственности дел по статьям 280 и 280.1 УК РФ», — заявил Федотов.
3 октября Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Указанные в части первой статьи 282 деяния будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены человеком после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.
Речь идет о действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием СМИ либо интернета. Сейчас осужденным по этой статье грозит наказание от штрафа до лишения свободы на 5 лет.