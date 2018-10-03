В СПЧ надеются на более серьезное смягчение 282 статьи УК

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Верховский разочарован предложением Владимира Путина о смягчении статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти и вражды.

«Законопроект, прямо скажем, разочаровывает: стоило ли устраивать широкую дискуссию, чтобы вернуться к слегка измененной версии того законопроекта, с которого дискуссия началась», — сказал Верховский, признав, что реформа в целом — к лучшему: будет меньше явно лишних уголовных дел.

«Главное, не изменен сам состав статьи. СПЧ предлагал вообще убрать оттуда «унижение достоинства» в КоАП, а также избавиться от непонятных «социальных групп». Это не было принято, не говоря уже о предложениях, касающихся других норм», — заявил Верховский.

По его словам, предлагавшиеся СПЧ изменения еще не поздно внести в президентский проект перед вторым чтением.

Глава СПЧ Михаил Федотов также надеется на возможность внесения уточнений.