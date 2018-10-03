Александр Плющев: вам закрутили 88 гаек, и на полоборота открутили одну

Кроме отдельных, очень точечных и персональных позитивных моментов, вроде того, о чем пишет Павел Чиков, не вижу особых поводов для радости от частичного смягчения 282-й статьи. Да, по ней будет труднее посадить быстро, поэтому переориентируются на другие — 280, 148 и тд. Зато можно будет выполнять план по административкам. А нарисовать одному и тому же человеку по одной картинке административку, а по другой — уже уголовку — не такое уж сильное увеличение трудозатрат.

Так что сущностно мало что изменится — как сажали за слова или даже картинки, так и будут сажать. Зато Владимир Владимирович, который и раньше-то говорил, что у нас «не 37-й год, воронок не приедет», теперь по этой теме вообще весь в белом.

Тут две проблемы: карательная система, которая заточена на посадки как результат своей деятельности и законодательная нацеленность государства на посадки за мыслепреступления. Пока оба эти обстоятельства не будут коренным образом изменены, говорить о какой-либо либерализации — бессмысленно, это все незначительные оттенки. Вам закрутили 88 гаек, и на полоборота открутили одну.

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