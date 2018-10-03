СФ одобрил повышение пенсионного возраста

Совет Федерации на заседании в среду, 3 октября, одобрил закон о повышении пенсионного возраста.

За принятие документа проголосовали 149 сенаторов, против — пятеро, трое воздержались, передает «Интерфакс».

Проект пенсионной реформы предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и до 60 для женщин. Поэтапное повышение будет проводиться с 2019-го по 2023 годы. Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составит 42 года, для женщин — 37 лет. Накопительная пенсия будет выплачиваться, как и сейчас, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.