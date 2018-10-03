Присуждена Нобелевская премия по химии

Нобелевскую премию по химии разделили на две части. Половину получит Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold), а вторую совместно Джордж Смит (George P. Smith) и Грегори Винтер (Gregory P. Winter).

Арнольд наградили за направленную эволюцию ферментов, которые ускоряют химические реакции. Эти ферменты используются для производства от биотоплива до лекарств. А Смита и сэра Винтера удостоили премии за фаговое отображение пептидов и антител.

Смит разработал метод, при котором вирусы можно использовать для развития новых белков. Винтер использовал этот же метод для производства новых фармацевтических препаратов, в том числе, против рака, отмечает «КоммерсантЪ»

В ближайшие дни объявят обладателя Нобелевской премии мира и премии по экономике. Официальное вручение премий и медалей состоится 10 декабря.