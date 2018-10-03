Рыболовлев подал иск к аукционному дому Sotheby's на $380 млн

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев подал в суд Нью-Йорка иск к аукционному дому Sotheby's на $380 млн.

Аукционный дом «существенно помог крупнейшему мошенничеству в истории исскуства», считает Рыбловлев, сообщает Bloomderg. Речь идет об отношения российского бизнесмена со швейцарским арт-дилером Ивом Бувье. Рыболовлев говорит, что Бувье лгал ему о реальной стоимости картин, а «Sotheby's сознательно и намеренно сделал мошенничество возможным», потому что он знал, сколько Бувье заплатил продавцам.

В Sotheby's обвинения отвергают. Бувье сказал, что он не агент Рыболовлева, а сам купил картины и перепродал их российскому бизнесмену.

Как отмечают «Ведомости», в 2010 году Рыболовлев продал контрольный пакет акций «Уралкалия» за $5,3 млрд и стал вкладывать средства в недвижимость и арт-объекты. Бувье подобрал для него 38 картин, в 14 сделках участвовал Sotheby's. На покупку Рыболовлев потратил $2 млрд. Формально Бувье работал за комиссию 2%, фактически же, как считает Рыболовлев, дилер присвоил себе около $1 млрд, причем треть — при пособничестве аукционного дома.