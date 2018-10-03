В правительстве прокомментировали информацию о планах отказа от доллара

Правительство РФ не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в России, а также вводить какие-либо другие ограничения, но будет стимулировать использование компаниями национальной валюты.

Правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос «о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты», говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, передает «Интерфакс»