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В правительстве прокомментировали информацию о планах отказа от доллара

03.10.2018

Правительство РФ не планирует отказываться от расчетов в долларах, запрещать их хождение в России, а также вводить какие-либо другие ограничения, но будет стимулировать использование компаниями национальной валюты.

Правительство, его финансово-экономический блок прорабатывают вопрос «о снижении зависимости нашей экономики от американской валюты, в том числе за счет создания стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты», говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров, передает «Интерфакс».

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