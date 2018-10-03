Павел Чиков: дожали все-таки

Путин частично декриминализирует статью 282 УК РФ

Уголовная ответственность предлагается только после административной, если рецидив в течение года. Санкции остаются прежними.

В новой редакции статьи 282 УК предлагается реализовать «дадинскую» схему статьи 212.1 УК РФ. То есть невозможно будет привлечь к уголовной ответственности за публикацию в интернете сразу. Сначала человека нужно привлечь по административке. «Судимость» по административной ответственности сохраняется в течение одного года. Если человек повторно постит экстремизм в течение этого времени, возникают основания для привлечения к уголовной ответственности.

Резко повышается роль административок, теперь нужно будет активно защищаться именно там. Второй законопроект предполагает внесение новой статьи в КоАП - Статья 20.31 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Ее диспозиция повторяет нынешнюю уголовную статью 282. Административное наказание предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 10,000 до 20,000 рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток; на юридических лиц - от 250,000 до 500,000 рублей.

В дополнение к этой новой эксмтремистской статье КоАП останутся и три прежних. Пока там «основная» экстремистская статья 20.29 - Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения. Однако ответвенность по ней возникает только за публикацию материалов, включенных в соответствующий Перечень.

Кроме этой, в КоАП есть еще статья за публикацию свастики и другой запрещенной символики. И довольно редкая статья 13.37, касающаяся только владельцев аудиовизуального сервиса.

В целом оперативникам ЦПЭ работать теперь будет сложнее, сидеть у компьютера и штамповать уголовные дела по статье 282 будет невозможно. Однако законопроект никак не затрагивает статью 280, у которой «чекистская» подследственность. То есть просматривается конкурентная борьба между МВД и ФСБ за экстремистские уголовки. Полицейским работу планируется усложнить, а госбезопасности, соответственно, нет.

Хорошая новость для обвиняемых, подсудимых и осужденных по статье 282 - уголовные дела после принятия и вступления в силу поправок в УК должны быть прекращены, а приговоры отменены. Срок давности привлечения к административной ответственности - 1 год, то есть для большинства не будет и административки.

Совсем смешно - любые экстремистские публикации с период с этого момента и до вступления в силу поправок в УК и КоАП де факто не будут влечь НИКАКОЙ ответственности.

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