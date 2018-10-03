Президент Армении уволил шестерых министров

Президент Армении Армен Саркисян подписал указы об освобождении с занимаемых должностей шести министров от партии «Процветающая Армения» и АРФД. Документы опубликованы на сайте президента.

Предложил президенту уволить министров и губернаторов от «ПА» и АРФД премьер-министр Никол Пашинян на митинге на проспекте Баграмяна, отмечает News.am.

Освобождены от должностей министр транспорта, связи и ИТ Ашот Акопян («ПА»), министр экономического развития и инвестиций Арцвик Минасян (АРФД), министр спорта и по делам молодежи Левон Вахрадян («ПА»), министр ЧС Грачья Ростомян («ПА»), министр сельского хозяйства Артур Хачатрян (АРФД), министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян («ПА»).

Причиной происходящего стало принятие 67 голосами «за» проекта изменений в регламент Национального Собрания, напоминает News.am. Суть изменений сводится к тому, что не состоявшееся в силу чрезвычайных обстоятельств заседание (к примеру, заблокированные дороги), на котором должен быть избран премьер-министр, будет считаться отложенным. Это вызвало возмущение премьер-министра, который счел, что такая формулировка — попытка блокировать внеочередные парламентские выборы.

После голосования в НС, Пашинян обратился с призывом к сторонникам прийти на проспект Баграмяна и блокировать здание парламента.