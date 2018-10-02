Дмитрий Гудков о цвете «русского мира»

Вернулся из Черногории, с форума русской культуры «Словоново», который придумал Марат Гельман. Там, на этом форуме, был цвет «русского мира» – не того, который взрывает друг друга в ресторанах и лифтах, а настоящего. Писатели, поэты, художники – те, кто всегда был противовесом свинцовой гире власти. Только вот большая половина участников форума (можно сказать – большая половина актуальной российской культуры) – сейчас в эмиграции.

Сегодня сам Марат перечисляет у себя в фейсбуке их имена: «из Берлина приехал Сорокин, из Швейцарии - Михаил Шишкин, из Италии - Люся Улицкая, из Лондона – Акунин», «художник номер один – Илья Кабаков – живет в Нью-Йорке, Иван Чуйков живет в Дюссельдорфе, Эрик Булатов - в Париже, Дмитрий Врубель - в Берлине и так далее».

Что «так далее» – это точно, список уехавших может продолжить каждый из нас. Но уехать не значит разорвать связь. Можно быть эмигрантом, а можно быть послом. Можно быть послом Путина, а можно – послом России. Гоголь – он тоже писал не в России, что, как вы понимаете, не отменяет. Но, конечно, ярчайшая примета времени, разлитой в воздухе духоты – вот эта череда отъездов. Приезжают только разнообразные депардье на пенсии.

Ведь, несмотря на все усилия государства с его мединскими и прачечными, ничего достойного и при этом «одобренного свыше» за последние годы так и не появилось. Старое стало вконец неприличным – типа Михалкова, а нового нет. Вот вам и диагноз, он же приговор. Лучшее, что есть – либо против, либо в стороне, от Театра.Doc до Артдокфеста. И прав Марат Гельман, который считает Минкульт просто пиар-отделом режима. У государства есть Министерство культуры, но нет культуры. Зато у страны есть культура, которая обходится безо всяких министерств.

Ну и практический вывод: мы в партии сейчас будем искать возможность поддержки настоящей культуры. Как минимум, у нас есть офис, который, надеюсь, подойдет для тех художников, которым нет места в галереях. Посмотрим, что еще можно сделать – но это работа очень важна, это и есть российская мягкая сила. А без нее – такой не нужной для власти – остаются только чепиги с новичками.